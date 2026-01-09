4ème Grand Prix Cycliste de la Bastide de Villeréal Villeréal
4ème Grand Prix Cycliste de la Bastide de Villeréal Villeréal dimanche 26 avril 2026.
Villeréal Lot-et-Garonne
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
2026-04-26
Compétitions cyclistes UFOLEP organisée par CYCLO 4 HAUT AGENAIS
Départ et arrivée sur le parking d’Intermarché à Villeréal.
Boucle Villeréal Route de Blanchou Route de Banel Route de Castillonnès.
Boucle de 3,80 km.
Compétition cycliste UFOLEP sur route.
Départ Cat. 3, C, M 13h30
Départ Cat. 4, F 13h32
Départ Cat. 1 15h30
Départ Cat. 2 15h32
Engagements en ligne sur le site UFOLEP National. .
Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 84 96 24 cyclo4-haut.agenais@orange.fr
