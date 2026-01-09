4ème Grand Prix Cycliste de la Bastide de Villeréal

Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Compétitions cyclistes UFOLEP organisée par CYCLO 4 HAUT AGENAIS

Départ et arrivée sur le parking d’Intermarché à Villeréal.

Boucle Villeréal Route de Blanchou Route de Banel Route de Castillonnès.

Boucle de 3,80 km.

Compétition cycliste UFOLEP sur route.

Départ Cat. 3, C, M 13h30

Départ Cat. 4, F 13h32

Départ Cat. 1 15h30

Départ Cat. 2 15h32

Engagements en ligne sur le site UFOLEP National. .

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 84 96 24 cyclo4-haut.agenais@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 4ème Grand Prix Cycliste de la Bastide de Villeréal

L’événement 4ème Grand Prix Cycliste de la Bastide de Villeréal Villeréal a été mis à jour le 2026-01-11 par OT Coeur de Bastides