4ème Grand Prix International de danse des Hauts-de-France Venette

4ème Grand Prix International de danse des Hauts-de-France Venette samedi 11 octobre 2025.

4ème Grand Prix International de danse des Hauts-de-France

Rue des Martyrs Venette Oise

Tarif : 15 – 15 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11 02:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Cet événement d’envergure internationale réunit des danseurs et juges venus de plusieurs pays, et constitue un temps fort culturel et sportif pour notre région.

Au programme compétitions de haut niveau, show professionnel, le tout dans une ambiance conviviale et festive, ouverte au grand public.

En journée de 11h à 18h

– Eliminatoires et Finales des danses solo

– Eliminatoires des danses Standard

– Eliminatoires des danses Latines

En soirée de 20h à 2h

– 1/2 Finales et Finales standard

– 1/2 Finales et Finales Latines

– Show professionnel

Restauration sur place (Réservations préalables recommandées)

Rue des Martyrs Venette 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00 tourisme@agglo-compiegne.fr

English :

This international event brings together dancers and judges from several countries, and is a cultural and sporting highlight for our region.

The program includes high-level competitions and professional shows, all in a friendly, festive atmosphere open to the general public.

Daytime from 11am to 6pm

– Solo dance heats and finals

– Standard dance heats

– Latin dance heats

Evening 8pm to 2am

– 1/2 Finals and Standard Finals

– 1/2 Finals and Latin Finals

– Professional show

On-site catering (advance reservations recommended)

German :

Diese Veranstaltung von internationalem Rang bringt Tänzer und Wertungsrichter aus mehreren Ländern zusammen und ist ein kultureller und sportlicher Höhepunkt für unsere Region.

Auf dem Programm stehen Wettkämpfe auf hohem Niveau, eine professionelle Show und das alles in einer geselligen und festlichen Atmosphäre, die auch dem breiten Publikum offen steht.

Tagsüber von 11:00 bis 18:00 Uhr

– Vorrunden und Finale der Solotänze

– Vorrunden der Standardtänze

– Vorrunden der lateinamerikanischen Tänze

Am Abend von 20 Uhr bis 2 Uhr

– 1/2 Finale und Finale Standard

– 1/2 Finale und Finale Lateinamerikanisch

– Professionelle Show

Verpflegung vor Ort (Vorreservierungen werden empfohlen)

Italiano :

Questo evento internazionale riunisce ballerini e giudici provenienti da diversi Paesi ed è un momento culturale e sportivo importante per la nostra regione.

Il programma prevede gare di alto livello e spettacoli professionali, il tutto in un’atmosfera amichevole e festosa aperta al pubblico.

Giorno dalle 11.00 alle 18.00

– Manches e finali di danza solista

– Manches di danze standard

– Manches di danze latine

Sera dalle 20.00 alle 2.00

– 1/2 finali e finali standard

– 1/2 Finali e Finali Latine

– Spettacolo professionale

Catering in loco (si consiglia la prenotazione anticipata)

Espanol :

Este acontecimiento internacional reúne a bailarines y jueces de varios países, y constituye un acontecimiento cultural y deportivo de primer orden para nuestra región.

El programa incluye competiciones de alto nivel y espectáculos profesionales, todo ello en un ambiente amistoso, festivo y abierto al público en general.

Diurno de 11:00 a 18:00

– Eliminatorias y finales de bailes individuales

– Eliminatorias de bailes estándar

– Eliminatorias de bailes latinos

Noche de 20.00 a 2.00

– 1/2 finales y finales estándar

– 1/2 finales y finales latinas

– Espectáculo profesional

Catering in situ (se recomienda reservar con antelación)

