4ème journée du livre et soirée dîner Persan Salle André Bussy Mairie de Bost Bost

4ème journée du livre et soirée dîner Persan

Salle André Bussy Mairie de Bost Le Bourg Bost Allier

Tarif : 19 – 19 – EUR

prix dîner; entrée gratuite

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18 21:30:00

Date(s) :

2025-10-18

La 4ème Journée du livre organisée par l’association Bosté des Liens sera centrée cette année autour de l’œuvre de l’écrivaine et scénariste Shirin Rashidian dont le roman ‘Les petites révolutions d’une française à Téhéran est sorti cette année.

Salle André Bussy Mairie de Bost Le Bourg Bost 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 95 99 44 krahnema@yahoo.com

English :

The 4th Book Day organized by the Bosté des Liens association will focus this year on the work of writer and screenwriter Shirin Rashidian, whose novel Les petites révolutions d?une française à Téhéran was published this year.

German :

Der von der Organisation Bosté des Liens organisierte 4. Tag des Buches dreht sich dieses Jahr um das Werk der Schriftstellerin und Drehbuchautorin Shirin Rashidian, deren Roman « Les petites révolutions d’une française à Tehéran » dieses Jahr erschienen ist.

Italiano :

La quarta Giornata del Libro organizzata dall’associazione Bosté des Liens si concentrerà quest’anno sull’opera della scrittrice e sceneggiatrice Shirin Rashidian, il cui romanzo Les petites révolutions d’une française à Téhéran è stato pubblicato quest’anno.

Espanol :

La 4ª Jornada del Libro organizada por la asociación Bosté des Liens se centrará este año en la obra de la escritora y guionista Shirin Rashidian, cuya novela Les petites révolutions d?une française à Téhéran se publicó este año.

