4ème Marathon de Chinon

Chinon Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Marathon et Semi-marathon, 10 km. Le départ et l’arrivée du marathon sont situés Quai Danton, sur la rive gauche de la Vienne, face à la forteresse royale. Vous pourrez découvrir le village marathon à quelques mètres du départ, en bord de Vienne, où les partenaires et produits locaux seront mis à l’honneur dans une ambiance conviviale. .

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 78 11 73 42 contact@marathondechinon.fr

English : 3rd Chinon Marathon

Marathon and Half-Marathon, 10 km. The start and finish of the marathon are on Quai Danton, on the left bank of the Vienne, opposite the Royal Fortress. Just a few metres from the start, you’ll find the marathon village, where local partners and products will be in the spotlight.

German : 3. Chinon-Marathon

Marathon und Halbmarathon, 10 km. Start und Ziel des Marathons befinden sich am Quai Danton, am linken Ufer der Vienne, gegenüber der königlichen Festung. Nur wenige Meter vom Start entfernt können Sie das Marathondorf entdecken, in dem Partner und lokale Produkte im Mittelpunkt stehen.

Italiano : 3a Maratona di Chinon

Maratona e mezza maratona, 10 km. La partenza e l’arrivo della maratona sono su Quai Danton, sulla riva sinistra della Vienne, di fronte alla Fortezza Reale. A pochi metri dalla partenza è possibile visitare il villaggio della maratona, dove saranno esposti partner e prodotti locali.

Espanol : 3er Maratón de Chinon

Maratón y Medio Maratón, 10 km. La salida y la meta del maratón están situadas en el Quai Danton, en la orilla izquierda del Vienne, frente a la Fortaleza Real. A pocos metros de la salida, podrá visitar el pueblo del maratón, donde se expondrán productos y colaboradores locales.

