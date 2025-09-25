Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

4ème Marché de Noël Boussac samedi 13 décembre 2025.

Place de l’Hôtel de Ville Boussac Creuse

La place de l’Hôtel de Ville de Boussac s’habillera de chapiteaux féeriques pour un véritable marché de Noël !

Venez flâner au milieu de décorations scintillantes, gourmandises et surprises de Noël, et partager un moment magique en famille ou entre amis.

️ Exposants & créateurs les candidatures sont ouvertes pour tenir un stand et participer à la féérie !
https://forms.gle/sZc5DYKvVx9tJZPw7

Venez vivre un Noël comme on l’aime magique, chaleureux et gourmand ! ✨   .

Place de l’Hôtel de Ville Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine   cdfboussac@gmail.com

