4ème Marché de Noël Boussac
4ème Marché de Noël Boussac samedi 13 décembre 2025.
4ème Marché de Noël
Place de l’Hôtel de Ville Boussac Creuse
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
La place de l’Hôtel de Ville de Boussac s’habillera de chapiteaux féeriques pour un véritable marché de Noël !
Venez flâner au milieu de décorations scintillantes, gourmandises et surprises de Noël, et partager un moment magique en famille ou entre amis.
️ Exposants & créateurs les candidatures sont ouvertes pour tenir un stand et participer à la féérie !
https://forms.gle/sZc5DYKvVx9tJZPw7
Venez vivre un Noël comme on l’aime magique, chaleureux et gourmand ! ✨ .
Place de l’Hôtel de Ville Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine cdfboussac@gmail.com
