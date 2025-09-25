4ème Marché de Noël

Place de l’Hôtel de Ville Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

La place de l’Hôtel de Ville de Boussac s’habillera de chapiteaux féeriques pour un véritable marché de Noël !

Venez flâner au milieu de décorations scintillantes, gourmandises et surprises de Noël, et partager un moment magique en famille ou entre amis.

️ Exposants & créateurs les candidatures sont ouvertes pour tenir un stand et participer à la féérie !

https://forms.gle/sZc5DYKvVx9tJZPw7

Venez vivre un Noël comme on l’aime magique, chaleureux et gourmand ! ✨ .

Place de l’Hôtel de Ville Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine cdfboussac@gmail.com

English : 4ème Marché de Noël

German : 4ème Marché de Noël

Italiano :

Espanol : 4ème Marché de Noël

L’événement 4ème Marché de Noël Boussac a été mis à jour le 2025-09-22 par Creuse Confluence Tourisme