4ème Marché de Noël de l’Alsace Bossue Lorentzen

4ème Marché de Noël de l’Alsace Bossue

90 rue principale Lorentzen Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-07 11:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

2025-12-07

L’Office de tourisme et la communauté de communes de l’ Alsace Bossue organisent leur 4ème marché de Noël sur le site castral du château de Lorentzen le dimanche 7 décembre 2025.

NOUVEAUTÉ 2025 le marché s’agrandit et prendra également place dans la Salle Stengel.

Plus de 50 artisans producteurs locaux seront réunis de 11h à 19h.

Présence du Père Noël, animations enfants, restaurations avec des produits locaux, concert du groupe Sax’s Union dans l’Eglise St Laurent et grand spectacle de feu pour clôturer la journée. .

90 rue principale Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net

