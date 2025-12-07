4ème Marché de Noël de l’Alsace Bossue Lorentzen
4ème Marché de Noël de l’Alsace Bossue Lorentzen dimanche 7 décembre 2025.
4ème Marché de Noël de l’Alsace Bossue
90 rue principale Lorentzen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-07 11:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
Date(s) :
2025-12-07
L’Office de tourisme et la communauté de communes de l’ Alsace Bossue organisent leur 4ème marché de Noël sur le site castral du château de Lorentzen le dimanche 7 décembre 2025.
NOUVEAUTÉ 2025 le marché s’agrandit et prendra également place dans la Salle Stengel.
Plus de 50 artisans producteurs locaux seront réunis de 11h à 19h.
Présence du Père Noël, animations enfants, restaurations avec des produits locaux, concert du groupe Sax’s Union dans l’Eglise St Laurent et grand spectacle de feu pour clôturer la journée. .
90 rue principale Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement 4ème Marché de Noël de l’Alsace Bossue Lorentzen a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue