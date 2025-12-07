4ème Marché de Noël Le May-sur-Èvre

4ème Marché de Noël

Place de la république Le May-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Le comité des fêtes en partenariat avec la municipalité propose des animations musicales, manège pour enfants, animations autour du Père Noël .

Place de la république Le May-sur-Èvre 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 63 80 20 animation@lemaysurevre.com



