4ème Marché de Noël Le May-sur-Èvre
4ème Marché de Noël Le May-sur-Èvre dimanche 7 décembre 2025.
4ème Marché de Noël
Place de la république Le May-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Le comité des fêtes en partenariat avec la municipalité propose des animations musicales, manège pour enfants, animations autour du Père Noël .
Place de la république Le May-sur-Èvre 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 63 80 20 animation@lemaysurevre.com
English :
L’événement 4ème Marché de Noël Le May-sur-Èvre a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de tourisme du Choletais