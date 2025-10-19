4ème marche découverte Fulleren

4ème marche découverte Fulleren dimanche 19 octobre 2025.

4ème marche découverte

3 rue de l'École Fulleren Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-19 08:30:00

fin : 2025-10-19 12:00:00

2025-10-19

2 parcours 5 & 10 km en forêt avec points de ravitaillement. Repas sur réservation avant le 16 octobre Infos association.fellnasen@gmail.com

Balade aux pays des Fourmis, facile d’accès, dans un cadre forestier et varié. Rejoignez-nous pour partager nos magnifiques paysages sundgauviens et rencontrer nos 10 protégés à 4 pattes pour qui nous œuvrons.

5 kilomètres et pour les plus courageux 10 kilomètres !

Départ de 8h30 à 12h00.

Les chiens des promeneurs sont bien-sûr acceptés sur les 2 parcours, mais ne le sont pas dans la salle communale.

Sous le préau des tables seront réservées, comme l’an dernier pour les propriétaires de candidés.

Point de ravitaillement proposé à mi parcours.

Pour la marche, aucune réservation n’est demandée et vous pouvez régler directement en espèces sur place le jour même.

Rendez-vous à la salle communale pour se régaler avec le menu proposé « Emincé de volaille spätzles légumes dessert compris ». « Menu végétarien sur demande »

Réservations du repas avant le 16 octobre 2025.

Infos association.fellnasen@gmail.com .

3 rue de l’École Fulleren 68210 Haut-Rhin Grand Est aasociation.fellnasen@gmail.com

English :

2 routes 5 & 10 km in the forest with refreshment points. Meal on reservation before October 16 Info: association.fellnasen@gmail.com

German :

2 Strecken 5 & 10 km im Wald mit Verpflegungspunkten. Mahlzeiten auf Reservierung bis zum 16. Oktober Infos: association.fellnasen@gmail.com

Italiano :

2 percorsi di 5 e 10 km nella foresta con punti di ristoro. I pasti devono essere prenotati entro il 16 ottobre Informazioni: association.fellnasen@gmail.com

Espanol :

2 rutas de 5 y 10 km por el bosque con puntos de avituallamiento. Las comidas deben reservarse antes del 16 de octubre Información: association.fellnasen@gmail.com

