4ème Marche populaire Les bâtons dynamiques Roye

4ème Marche populaire Les bâtons dynamiques
8 Impasse d’Épenotte Roye Haute-Saône
Début : 2026-03-15 08:00:00
fin : 2026-03-15 15:00:00
2026-03-15
L’association Les bâtons dynamiques organise une marche populaire au départ du Centre Culturel de Roye à Roye, le dimanche 15 mars 2026 dès 8h.
Parcours balisés de 5, 10 et 16 km avec ravitaillements.
Participation 3 € (gratuit -12 ans).
Repas sur réservation (paella + dessert + café 15 €), sur place ou à emporter. .
8 Impasse d’Épenotte Roye 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
