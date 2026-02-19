4ème Marche populaire Les bâtons dynamiques Roye

4ème Marche populaire Les bâtons dynamiques

L’association Les bâtons dynamiques organise une marche populaire au départ du Centre Culturel de Roye à Roye, le dimanche 15 mars 2026 dès 8h.

Parcours balisés de 5, 10 et 16 km avec ravitaillements.

Participation 3 € (gratuit -12 ans).

Repas sur réservation (paella + dessert + café 15 €), sur place ou à emporter. .

8 Impasse d’Épenotte Roye 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

