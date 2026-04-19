4ème matinale de l’Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté
4ème matinale de l’Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté samedi 5 septembre 2026.
Ville-sous-la-Ferté
4ème matinale de l’Abbaye de Clairvaux
Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté Aube
Tarif : – – Eur
12.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Venez passer une matinée riche en culture à l’Abbaye-Prison de Clairvaux !
– de 10h à 10h30: Accueil-café à l’Hostellerie des Dames.
– de 10h30 à 11h15: Conférence La grange de Beaumont par Louis MENNETRIER, guide.
– de 11h15 à 12h: Récital Ancien et nouveau monde par Umberto REALINO, à la guitare classique.
12,50€ par personne Gratuit pour les moins de 18 ans.
Réservation recommandée. 12.5 .
Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté 10310 Aube Grand Est +33 3 25 27 52 55 abbaye.clairvaux@orange.fr
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English :
L’événement 4ème matinale de l’Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne