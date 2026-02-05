4ème nuit du jeu Salle Polyvalente Saint-Georges-Lagricol

4ème nuit du jeu

Salle Polyvalente Place du Pouts Saint-Georges-Lagricol Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 16:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Venez participer à la 4ème nuit du Jeu !

Apportez vos jeux et vos boissons préférés !

Un truc sucré ou salé (Pizza, Quiche, Toast, Cake, Gâteau …) pour notre repas partagé !

On met tout en commun et c’est parti pour jouer toute la nuit !

Salle Polyvalente Place du Pouts Saint-Georges-Lagricol 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 33 13 28 sgjoie@orange.fr

English :

Come and take part in the 4th Game Night!

Bring your favorite games and drinks!

Something sweet or savory (Pizza, Quiche, Toast, Cake …) for our shared meal!

We’ll put it all together and play all night long!

L’événement 4ème nuit du jeu Saint-Georges-Lagricol a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay