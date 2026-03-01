4ème Nuit Magique à Saulieu Espace Jean Bertin Saulieu

4ème Nuit Magique à Saulieu

Espace Jean Bertin Avenue de la gare Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – 28 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Samedi 21 mars à 20h30, c’est la 4ème Nuit Magique à Saulieu !

Venez découvrir les spectacles de 3 magiciens !

Hugues Protat est un illusionniste éclectique. Son univers vous transporte entre virtuosité , prestidigitation et burlesque.

Son goût pour la comédie crée de véritables numéros de magie comique aux multiples personnages ; Edmond le paysan et ses bouteilles, Marie-Hélène l’arrière arrière petite fille du grand magicien Robert-Houdin , mister Chang le mandarin de Shanghai … Tous ces numéros l’on emmené à travers le monde dans une vingtaine de pays Chine , Inde , Monaco , île Maurice, Japon , Espagne, Russie, Allemagne, Italie, Maroc , Autriche , Singapour…

En 2022 il remporte le 3 -ème prix mondial de comédie magique , mais également la baguette d’argent et le prix spécial d’originalité aux Magic Star de Monté Carlo , et le grand prix français de la magie .

Vincent Angel est un magicien … tout feu tout flamme !

Son univers de barman-magicien vous surprendra par sa virtuosité et par son originalité.

Un véritable feu d’artifice qui enchantera petits & grands.

Beryl, magicienne originaire de l’océan Indien, viendra spécialement de l’Ile Maurice !

Son univers poétique, porté par une énergie solaire, invite le public à plonger dans une magie colorée et visuelle.

Son travail a été récompensé lors des championnats de France de magie…

Tarifs

carré or- 32€

Catégorie 1- 28€

Catégorie 2- 23€

Tarif enfants 20€ accessible en catégorie 1 et 2.

Réservations sur le site billetweb ou achat des places le soir du spectacle. .

Espace Jean Bertin Avenue de la gare Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : 4ème Nuit Magique à Saulieu

L’événement 4ème Nuit Magique à Saulieu Saulieu a été mis à jour le 2026-03-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)