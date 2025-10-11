4ème Olivades de Vitrolles Vitrolles

Samedi 11 octobre 2025 de 10h à 16h. place de provence Vitrolles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

2025-10-11

Venez découvrir l’histoire et la richesse du plateau de Vitrolles à travers des stands, des conférences, des animations et des moments conviviaux. Cueillette d’olives, conférences, intronisation et jeux vous attendent toute la journée !

Plusieurs stands seront présents des structures associatives ou marchandes oeuvrant pour la valorisation du plateau de Vitrolles, de l’environnement, de la solidarité des animations tout au long de la journée.



8h30 départ cueillette des 1ères olives de l’année.

11h Conférence de M. Jacques Maria sur l’histoire agricole du plateau de Vitrolles.

12h apéritif convivial

13h Intronisation Maurice Jacquot dans la Confrérie des Chevaliers de l’olivier du pays d’Aix.

14h Conférence Mme Irène Lorient le microbiote intestinal.

15h Jeu concours Plat’Oliviers. .

place de provence Vitrolles 13127 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and discover the history and richness of the Vitrolles plateau through stands, conferences, events and convivial moments. Olive picking, conferences, enthronements and games await you all day long!

German :

Entdecken Sie die Geschichte und den Reichtum des Plateaus von Vitrolles anhand von Ständen, Vorträgen, Animationen und geselligen Momenten. Olivenernte, Vorträge, Inthronisationen und Spiele erwarten Sie den ganzen Tag über!

Italiano :

Venite a scoprire la storia e la ricchezza dell’altopiano di Vitrolles attraverso stand, conferenze, eventi e momenti conviviali. Raccolta delle olive, conferenze, intronizzazione e giochi vi aspettano per tutto il giorno!

Espanol :

Venga a descubrir la historia y la riqueza de la meseta de Vitrolles a través de stands, conferencias, eventos y momentos de convivencia. Recogida de aceitunas, conferencias, entronización y juegos le esperan durante todo el día

