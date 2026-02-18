4ème Open du Bout du Monde Salle Polyvalente Paul Le Flem Telgruc-sur-Mer

4ème Open du Bout du Monde

Salle Polyvalente Paul Le Flem Rue Garn Dréon Ker Telgruc-sur-Mer Finistère

Début : 2026-03-07 09:30:00

fin : 2026-03-07 00:00:00

2026-03-07

Tournoi de fléchettes sur cibles électroniques. Ouvert à tous. Sur pré-inscription. .

Salle Polyvalente Paul Le Flem Rue Garn Dréon Ker Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 6 61 50 99 86

English : 4ème Open du Bout du Monde

