4ème Premi’bike Route de l’étang de Sault Prémilhat
4ème Premi’bike Route de l’étang de Sault Prémilhat dimanche 26 avril 2026.
Prémilhat
4ème Premi’bike
Route de l’étang de Sault Espace Jean Troubat Prémilhat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
La 4ème édition du Premi’bike propose des randonnées en VTT, pédestres et des courses à pied.
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Route de l’étang de Sault Espace Jean Troubat Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 50 03
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English :
The 4th edition of Premi’bike offers mountain biking, hiking and running.
L’événement 4ème Premi’bike Prémilhat a été mis à jour le 2026-04-14 par Montluçon Tourisme
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