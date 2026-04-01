4ème Premi’bike Route de l’étang de Sault Prémilhat

Prémilhat

4ème Premi’bike

Route de l’étang de Sault Espace Jean Troubat Prémilhat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

La 4ème édition du Premi’bike propose des randonnées en VTT, pédestres et des courses à pied.

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Route de l’étang de Sault Espace Jean Troubat Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 50 03

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English :

The 4th edition of Premi’bike offers mountain biking, hiking and running.

L’événement 4ème Premi’bike Prémilhat a été mis à jour le 2026-04-14 par Montluçon Tourisme