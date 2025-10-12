4ème randonnée Octobre Rose Douadic
4ème randonnée Octobre Rose
Rue du Bas bourg Douadic Indre
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche 2025-10-12 08:30:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Randonnée pédestre organisé par l’A.B.C Douadic dans le cadre d’Octobre Rose.
Randonnée pédestre de 8 ou 13 km au profit de la ligue contre le cancer. Café au départ, ravitaillement sur le parcours, apéritif à l’arrivée. 4 .
Rue du Bas bourg Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 40 97 76 27
English :
Walk organized by A.B.C Douadic as part of the Pink October campaign.
German :
Wanderung, die von der A.B.C Douadic im Rahmen des Rosa Oktobers organisiert wird.
Italiano :
Passeggiata organizzata da A.B.C Douadic nell’ambito della campagna Ottobre Rosa.
Espanol :
Marcha organizada por A.B.C Douadic en el marco de la campaña Octubre Rosa.
L’événement 4ème randonnée Octobre Rose Douadic a été mis à jour le 2025-09-13 par Destination Brenne