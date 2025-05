4ÈME RENCONTRES ET DÉCOUVERTES AUTOURS DU CHEVAL – Hérépian, 18 mai 2025 07:00, Hérépian.

Hérault

4ÈME RENCONTRES ET DÉCOUVERTES AUTOURS DU CHEVAL Chemin des Prades Hérépian Hérault

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

2025-05-18

Equizen vous propose la 4ème journée des rencontres & découvertes autour du Cheval.

Artisans et divers intervenants locaux

Démonstration équestres

Fauconnerie

Balade à poneys

Restauration sur place

Chemin des Prades

Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 6 22 96 42 10

English :

Equizen offers you the 4th day of encounters & discoveries around the Horse.

Local craftsmen and various participants

Equestrian demonstrations

Falconry

Pony rides

Catering on site

German :

Equizen bietet Ihnen den 4. Tag der Begegnungen & Entdeckungen rund um das Pferd.

Handwerker und verschiedene lokale Akteure

Reitvorführungen

Falknerei

Spaziergang auf Ponys

Verpflegung vor Ort

Italiano :

Equizen vi propone la quarta giornata di incontri e scoperte intorno al cavallo.

Artigiani e vari partecipanti locali

Dimostrazioni equestri

Falconeria

Passeggiate con i pony

Ristorazione in loco

Espanol :

Equizen le propone la 4ª jornada de encuentros y descubrimientos en torno al Caballo.

Artesanos y diversos participantes locales

Demostraciones ecuestres

Cetrería

Paseos en poni

Catering in situ

