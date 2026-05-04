4ème Ronde des fours Salle polyvalente Saint-Salvadour

Saint-Salvadour

4ème Ronde des fours

Salle polyvalente Le bourg Saint-Salvadour Corrèze

Tarif : – – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Inscriptions entre 8 et 9 h Tarif 8 € pour la rando 8 ou 17 km Gratuit pour les 12 ans Repas cuit aux fours 17 € Rando + Repas 23 € Menu Pain, Terrine de gibier, Pâté de pomme de terre Tarte au maroilles Salade Inscription repas uniquement par téléphone – .

Salle polyvalente Le bourg Saint-Salvadour 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 79 06 65

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English : 4ème Ronde des fours

L’événement 4ème Ronde des fours Saint-Salvadour a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze