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4ème Roues des loues Place Murillo de Rio Leza Excideuil

dimanche 11 octobre 2026 · Place Murillo de Rio Leza · Excideuil

4ème Roues des loues Place Murillo de Rio Leza Excideuil

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
07:30:00
Lieu
Place Murillo de Rio Leza
Adresse
Piscine municipale
Ville
24160 Excideuil
Département
Dordogne
Tarif

Excideuil

4ème Roues des loues

Place Murillo de Rio Leza Piscine municipale Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 07:30:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Rando VTT à la carte, de 15, 30, 45 ou 60 km.
Marche 13 km, trail de 15 ou 30 km.
Ravitaillement sur les parcours pour les vttistes et les marcheurs, buvette et grillages à l’arrivée (pensez à vos gobelets).
Inscription à partir de 7h30.
Organisé par le club de VTT Les Roues des Loues.   .

Place Murillo de Rio Leza Piscine municipale Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 62 97 77  lesrouesdesloues@gmail.com

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English : 4ème Roues des loues

A la carte mountain bike tours, from 15 to 65 km, free departure from 8 to 9:30 am.
Walks of 5/ 7/ 12 km.
Refreshments for mountain bikers and walkers, refreshment bar and sandwiches at the finish.
Organized by Les Roues des Loues mountain bike club.

L’événement 4ème Roues des loues Excideuil a été mis à jour le 2026-09-01 par Isle-Auvézère

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