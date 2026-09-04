4ème Roues des loues Place Murillo de Rio Leza Excideuil
dimanche 11 octobre 2026 · Place Murillo de Rio Leza · Excideuil
Informations pratiques
Excideuil
4ème Roues des loues
Place Murillo de Rio Leza Piscine municipale Excideuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 07:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Rando VTT à la carte, de 15, 30, 45 ou 60 km.
Marche 13 km, trail de 15 ou 30 km.
Ravitaillement sur les parcours pour les vttistes et les marcheurs, buvette et grillages à l’arrivée (pensez à vos gobelets).
Inscription à partir de 7h30.
Organisé par le club de VTT Les Roues des Loues. .
Place Murillo de Rio Leza Piscine municipale Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 62 97 77 lesrouesdesloues@gmail.com
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English : 4ème Roues des loues
A la carte mountain bike tours, from 15 to 65 km, free departure from 8 to 9:30 am.
Walks of 5/ 7/ 12 km.
Refreshments for mountain bikers and walkers, refreshment bar and sandwiches at the finish.
Organized by Les Roues des Loues mountain bike club.
L’événement 4ème Roues des loues Excideuil a été mis à jour le 2026-09-01 par Isle-Auvézère
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