4ème Roues des loues Place Murillo de Rio Leza Excideuil

Informations pratiques

Excideuil

4ème Roues des loues

Place Murillo de Rio Leza Piscine municipale Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 07:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Rando VTT à la carte, de 15, 30, 45 ou 60 km.

Marche 13 km, trail de 15 ou 30 km.

Ravitaillement sur les parcours pour les vttistes et les marcheurs, buvette et grillages à l’arrivée (pensez à vos gobelets).

Inscription à partir de 7h30.

Organisé par le club de VTT Les Roues des Loues. .

Place Murillo de Rio Leza Piscine municipale Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 62 97 77 lesrouesdesloues@gmail.com

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English : 4ème Roues des loues

A la carte mountain bike tours, from 15 to 65 km, free departure from 8 to 9:30 am.

Walks of 5/ 7/ 12 km.

Refreshments for mountain bikers and walkers, refreshment bar and sandwiches at the finish.

Organized by Les Roues des Loues mountain bike club.

L’événement 4ème Roues des loues Excideuil a été mis à jour le 2026-09-01 par Isle-Auvézère