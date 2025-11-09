4ème salon d’Auteurs Bougue
4ème salon d’Auteurs Bougue dimanche 9 novembre 2025.
4ème salon d’Auteurs
Bougue Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
> Stage d’initiation au théâtre tous public
> Lecture de contes pour enfants à 15h30, suivi d’un goûter offert
> Menu au brasero proposé par la ferme du Gioulé à partir de 12h .
Bougue 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 09 98 36 abcdculturepourtous@gmail.com
English : 4ème salon d’Auteurs
German : 4ème salon d’Auteurs
Italiano :
Espanol : 4ème salon d’Auteurs
L’événement 4ème salon d’Auteurs Bougue a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Mont-de-Marsan