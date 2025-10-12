4ème salon d’épanouissement personnel Chalon-sur-Saône

4ème salon d’épanouissement personnel Chalon-sur-Saône dimanche 12 octobre 2025.

4ème salon d’épanouissement personnel

Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Rejoignez-nous le temps d’un dimanche sur le 4ème Salon d’Epanouissement Personnel.

Vous y rencontrerez une trentaine d’exposants spécialisés dans des techniques permettant votre épanouissement, votre apaisement physique et émotionnel, et bien plus encore.

A travers des conférences et ateliers sur le thème des médecines douces et du bien-être, vous pourrez aller plus loin dans votre compréhension et votre ressenti.

L’entrée est libre et vous pouvez vous inscrire au préalable pour ceux qui souhaitent un cadeau de bienvenue. .

Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 78 90 70 raphael.d@changevolution.fr

English : 4ème salon d’épanouissement personnel

German : 4ème salon d’épanouissement personnel

Italiano :

Espanol :

L’événement 4ème salon d’épanouissement personnel Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-15 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I