4ème salon d’épanouissement personnel Chalon-sur-Saône
Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Rejoignez-nous le temps d’un dimanche sur le 4ème Salon d’Epanouissement Personnel.
Vous y rencontrerez une trentaine d’exposants spécialisés dans des techniques permettant votre épanouissement, votre apaisement physique et émotionnel, et bien plus encore.
A travers des conférences et ateliers sur le thème des médecines douces et du bien-être, vous pourrez aller plus loin dans votre compréhension et votre ressenti.
L’entrée est libre et vous pouvez vous inscrire au préalable pour ceux qui souhaitent un cadeau de bienvenue. .
Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 78 90 70 raphael.d@changevolution.fr
