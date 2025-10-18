4ème salon du bien-être Les ripailles du Pont du diable Toulon sur Arroux (71320) route de gueugnon Toulon-sur-Arroux

4ème salon du bien-être Les ripailles du Pont du diable Toulon sur Arroux (71320) route de gueugnon Toulon-sur-Arroux samedi 18 octobre 2025.

4ème salon du bien-être Les ripailles du Pont du diable Toulon sur Arroux (71320)

route de gueugnon Salle Jean Chandioux Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19

Salon du Bien-être avec une trentaine de thérapeutes ou de commerçants en rapports avec le Bien-être .

route de gueugnon Salle Jean Chandioux Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : 4ème salon du bien-être Les ripailles du Pont du diable Toulon sur Arroux (71320)

German : 4ème salon du bien-être Les ripailles du Pont du diable Toulon sur Arroux (71320)

Italiano :

Espanol :

L’événement 4ème salon du bien-être Les ripailles du Pont du diable Toulon sur Arroux (71320) Toulon-sur-Arroux a été mis à jour le 2025-10-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)