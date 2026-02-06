4ème Salon du chocolat et des saveurs étonnantes Salle de l’Auzelou Tulle

Salle de l’Auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze

Tarif : – – 2 EUR

Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08

2026-03-07

Salon du Chocolat et des saveurs étonnantes Entrée 2 €   .

Salle de l’Auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   contact@chocorreze.com

