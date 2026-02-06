4ème Salon du chocolat et des saveurs étonnantes Salle de l’Auzelou Tulle
4ème Salon du chocolat et des saveurs étonnantes Salle de l’Auzelou Tulle samedi 7 mars 2026.
4ème Salon du chocolat et des saveurs étonnantes
Salle de l’Auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze
Tarif : – – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07
Salon du Chocolat et des saveurs étonnantes Entrée 2 € .
Salle de l’Auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@chocorreze.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 4ème Salon du chocolat et des saveurs étonnantes
L’événement 4ème Salon du chocolat et des saveurs étonnantes Tulle a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze