4ème Salon du livre ancien, neuf et d’occasion Salle des fêtes Prémilhat samedi 15 novembre 2025.
Salle des fêtes 3 Rue de l’église Prémilhat Allier
Début : 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
2025-11-15 2025-11-16
Ce salon, organisé par l’Association Loisirs Spectacles de Prémilhat, est ouvert à tous, exposants professionnels et particuliers.
Salle des fêtes 3 Rue de l’église Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 47 37 47 loisirspectaclesdecouvertes@gmail.com
English :
This show, organized by the Association Loisirs Spectacles de Prémilhat, is open to all, professional and private exhibitors alike.
German :
Diese Messe wird von der Association Loisirs Spectacles de Prémilhat organisiert und steht allen offen, sowohl professionellen Ausstellern als auch Privatpersonen.
Italiano :
Questo salone, organizzato dall’Associazione Loisirs Spectacles de Prémilhat, è aperto a tutti, espositori professionisti e privati.
Espanol :
Este salón, organizado por la Association Loisirs Spectacles de Prémilhat, está abierto a todos, expositores profesionales y particulares.
L’événement 4ème Salon du livre ancien, neuf et d’occasion Prémilhat a été mis à jour le 2025-09-24 par Montluçon Tourisme