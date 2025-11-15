4ème Salon du livre ancien, neuf et d’occasion Salle des fêtes Prémilhat

4ème Salon du livre ancien, neuf et d’occasion

Salle des fêtes 3 Rue de l’église Prémilhat Allier

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-15 2025-11-16

Ce salon, organisé par l’Association Loisirs Spectacles de Prémilhat, est ouvert à tous, exposants professionnels et particuliers.

Salle des fêtes 3 Rue de l’église Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 47 37 47 loisirspectaclesdecouvertes@gmail.com

English :

This show, organized by the Association Loisirs Spectacles de Prémilhat, is open to all, professional and private exhibitors alike.

German :

Diese Messe wird von der Association Loisirs Spectacles de Prémilhat organisiert und steht allen offen, sowohl professionellen Ausstellern als auch Privatpersonen.

Italiano :

Questo salone, organizzato dall’Associazione Loisirs Spectacles de Prémilhat, è aperto a tutti, espositori professionisti e privati.

Espanol :

Este salón, organizado por la Association Loisirs Spectacles de Prémilhat, está abierto a todos, expositores profesionales y particulares.

