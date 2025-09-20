4ème Salon du livre de Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois

4ème Salon du livre de Bohain-en-Vermandois

6 rue Curie Bohain-en-Vermandois Aisne

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Le quatrième salon du livre de Bohain aura lieu le samedi 20 septembre prochain au Royal.

Encore de quoi régaler les amateurs de livres en tous genres !

Pour les amoureux des livres et les férus d’histoires, les bibliothécaires, Stéphanie et Nathalie vous ont concocté un programme aux petits oignons !

Deux fois par semaine, elles vous proposent d’en savoir un peu plus sur les auteurs présents et leurs livres

– Vincent CARRUE

Type de livre science-fiction, fantastique

Vincent Carrue est un auteur nordiste passionné de science -fiction et de fantasy fantastique. Il vit dans le décor médiéval de Bergues.

Ses livres L’Épopée du Vrai-Royaume Intégrale 1, L’Épopée du Vrai-Royaume Intégrale 2, Le secret de tante Aglaé (jeunesse +- 8 ans) et Le livre des livres (sortie début septembre)

– Pascaline ANDREAZ

Type de livre roman, poésie

Dans la lignée de son grand-père et de sa mère, elle a commencé à écrire très tôt. Très tôt aussi, elle s’est exprimée en vers, les rimes coulant de source.

Ses livres A cœur ouvert en 2024 et Au cœur de ma plume en 2025. 0 .

6 rue Curie Bohain-en-Vermandois 02110 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 07 52 82 bibliotheque@bohainenvermandois.fr

