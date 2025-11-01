4ème Salon du Livre et des Arts Salle Paul Eluard & Salle Saint-Marceaux La Ciotat

4ème Salon du Livre et des Arts

Du samedi 1er au dimanche 2 novembre 2025 de 10h à 18h. Salle Paul Eluard & Salle Saint-Marceaux Avenue Jules Ferry La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-01 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-11-01

Un magnifique événement qui séduira assurément tous les amateurs de culture sous toutes ses formes.

Le livre représente la liberté, les connaissances, l’imaginaire et le rêve.

Il est un héritage qui nous lie au monde.

C’est sur ces fondements que s’articule le salon du livre et des arts de La Ciotat 2025.

Il est un lien social, un lieu d’échanges et de partages entre tous dans une ambiance chaleureuse et conviviale.



La 4ème édition du salon 2025, invite cette année quatre membres d’honneur Orianne Aymard, Gilles Del Pappas, Serge Di Meo et Mireille Sanchez.



Orianne Aymard, auteure, conférencière et Himalayiste, compte parmi les rares Françaises ayant gravi l’Everest (8848m) et le Lhotse (8516m). Elle a écrit sa biographie Au cœur de l’Everest La quête d’une femme au sommet. Au-delà de l’exploit sportif, c’est une démarche spirituelle où la résilience et le dépassement de soi sont les clés de son incroyable parcours.



Gilles Del Pappas, auteur de romans policiers marseillais, photographe, réalisateur et grand voyageur, a reçu de nombreux prix, dont, en 2002 le grand prix littéraire de Provence pour l’ensemble de ses œuvres et en 2007 le prix du polar lycéen d’Aubusson pour Le baiser du congre.



Serge Di Meo est aquarelliste depuis 1983. Co-fondateur de la société française de l’aquarelle, co-fondateur de la société des aquarellistes provençaux et fondateur du festival Aquarella, il ne recherche pas, dans ses peintures, à susciter des émotions, préférant viser le côté épuré, aéré.



Mireille Sanchez est journaliste culinaire et auteure. C’est en parcourant le monde qu’elle nous fait découvrir et savourer, entre autres, son livre La cuisine méditerranéenne, véritable encyclopédie de 1300 recettes, dont les traditions culinaires du sud se transmettent par les femmes. Pour Mireille Sanchez, la table créé le lien social et la nourriture réchauffe nos cœurs.



Le dimanche 2 novembre de 13h à 14h, venez vous restaurer et échanger avec les auteurs et artistes de ce 4ème salon du livre et des arts, que La Ciotat Culture a le plaisir d’organiser !

Autour d’une sympathique paëlla ou de délicieuses lasagnes végétariennes, partagez un moment convivial, comme à une table d’hôtes, comme entre amis.

Un repas, des rencontres, des sourires… et la culture au cœur de l’assiette !

A réserver sur Hello Asso La Ciotat Culture (date limite des réservations le samedi 1er novembre à 14h)



Tombola

1er lot deux billets d’avion pour Lisbonne… et l’envie irrésistible d’aller goûter la délicieuse cuisine portugaise ! Comme Mireille Sanchez l’indique dans ses livres

2ème lot & 3ème lot un Pass forfait 4 jours pour le festival international Jazz à La Ciotat pour 2 personnes

4àme & 5ème lot une œuvre d’artiste choisi parmi nos dons !



Animations autour de 100 écrivains, éditeurs et artistes

Le 1er et le 2 novembre 2025 de 10h à 18h

Tout est gratuit mais il est préférable de réserver à l’avance .

Salle Paul Eluard & Salle Saint-Marceaux Avenue Jules Ferry La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 28 86 27 contact@laciotatculture.com

English :

A magnificent event that is sure to appeal to all lovers of culture in all its forms.

German :

Ein großartiges Ereignis, das sicherlich alle Liebhaber der Kultur in all ihren Formen begeistern wird.

Italiano :

Un evento magnifico che conquisterà sicuramente tutti gli amanti della cultura in tutte le sue forme.

Espanol :

Un magnífico evento que sin duda seducirá a todos los amantes de la cultura en todas sus formas.

