4ème Salon du Livre – Le Tréport, 8 juin 2025 10:00, Le Tréport.

Seine-Maritime

4ème Salon du Livre Esplanade Louis Aragon Le Tréport Seine-Maritime

Début : 2025-06-08 10:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-08

Le 4ème salon du livre « s’encre au Tréport » au casino Joa du Tréport.

Esplanade Louis Aragon

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 35 45

English : 4ème Salon du Livre

The 4th « s’encre au Tréport » book fair at the Joa casino in Le Tréport.

German :

Buchmesse « s’encre au Tréport » im Joa-Kasino von Le Tréport.

Italiano :

La quarta edizione della fiera del libro « s’encre au Tréport » al casinò Joa di Le Tréport.

Espanol :

4ª feria del libro « s’encre au Tréport » en el casino Joa de Le Tréport.

