4ème salon potiers Sochaux Sochaux
samedi 24 octobre 2026 · Sochaux
Informations pratiques
Sochaux
4ème salon potiers Sochaux
4 Rue de l’Hôtel de Ville Sochaux Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 12:30:00
fin : 2026-10-24 18:30:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-25
Le Marché des Potiers de Sochaux revient pour une nouvelle édition et accueille 38 exposants venus présenter leurs créations et partager leur savoir-faire.
Invité d’honneur de l’exposition, William Sartes, spécialiste de la cristallisation, fera découvrir au public son univers et les différentes possibilités offertes par cette technique.
Les visiteurs pourront rencontrer les artisans, admirer leurs réalisations et découvrir la diversité de la création céramique.
L’entrée est libre et une tombola est également proposée tout au long de l’événement. .
4 Rue de l’Hôtel de Ville Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 98 39 50 domi25.laporte@gmail.com
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English : 4ème salon potiers Sochaux
L’événement 4ème salon potiers Sochaux Sochaux a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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