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AGENDA · Sochaux

4ème salon potiers Sochaux Sochaux

samedi 24 octobre 2026 · Sochaux

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
12:30:00
Adresse
4 Rue de l'Hôtel de Ville
Ville
25600 Sochaux
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Sochaux

4ème salon potiers Sochaux

4 Rue de l’Hôtel de Ville Sochaux Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 12:30:00
fin : 2026-10-24 18:30:00

Date(s) :
2026-10-24 2026-10-25

Le Marché des Potiers de Sochaux revient pour une nouvelle édition et accueille 38 exposants venus présenter leurs créations et partager leur savoir-faire.

Invité d’honneur de l’exposition, William Sartes, spécialiste de la cristallisation, fera découvrir au public son univers et les différentes possibilités offertes par cette technique.

Les visiteurs pourront rencontrer les artisans, admirer leurs réalisations et découvrir la diversité de la création céramique.

L’entrée est libre et une tombola est également proposée tout au long de l’événement.   .

4 Rue de l’Hôtel de Ville Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 98 39 50  domi25.laporte@gmail.com

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English : 4ème salon potiers Sochaux

L’événement 4ème salon potiers Sochaux Sochaux a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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