4ÈME SAUV’TRAIL DE L’ÉCOLE STADE ANDRE BARES Sauveterre-de-Comminges

4ÈME SAUV’TRAIL DE L’ÉCOLE

STADE ANDRE BARES Hameau de Bruncan Sauveterre-de-Comminges Haute-Garonne

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 14:00:00

2026-04-12

L’équipe Aipe de Sauveterre de Comminges vous propose une manifestation inédite !

Nous vous invitons à venir découvrir les sentiers de Sauveterre-de-Comminges, formidable terrain de jeu pour la pratique de la course nature, de la randonnée et du VTT.

Notez que les bénéfices des trois courses et de la randonnée VTT seront reversés intégralement à l’école de Sauveterre!

De plus, la marche pédestre est organisée par le Lion’s Club de Saint Gaudens qui œuvre pour la sensibilisation à la détection du diabète!

Dépensez- vous pour une bonne cause!

Parcours de trail de 40km de 17km de 10km randonnée pédestre de 12km randonnée VTT de 20km .

English :

The Sauveterre de Comminges Aipe team is putting on a brand new event!

