4ème Soirée Blackminton Fluo

Avenue Max Boyer Mayet Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-08 01:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Prépare-toi pour une soirée sportive pas comme les autres !

Badminton dans le noir, lumières fluo, musique festive et ambiance survoltée ??

Que tu sois joueur confirmé ou juste là pour t’amuser, viens partager un moment fun, sportif et convivial.

?? Enfile ta tenue la plus flashy et rejoins-nous pour une soirée 100% sport & fête !

On t’attend pour smasher, rire et vibrer ensemble ? .

Avenue Max Boyer Mayet 72360 Sarthe Pays de la Loire mayetbad72@gmail.com

English :

4th Blackminton Evening Fluo

L’événement 4ème Soirée Blackminton Fluo Mayet a été mis à jour le 2025-12-26 par CDT72