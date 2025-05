4ème tournoi de pétanque – Le Mesnil-Thomas, 7 juin 2025 13:30, Le Mesnil-Thomas.

Les inscriptions se feront à partir de 13h30 avec jet du but à 14h. Buvette et restauration sur place.

Le Mesnil-Thomas 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 12 73 92 72

English :

Registration starts at 1:30pm, with the goal thrown at 2pm. Refreshments and catering on site.

German :

Die Anmeldung erfolgt ab 13:30 Uhr, der Zielwurf erfolgt um 14:00 Uhr. Getränke und Essen vor Ort.

Italiano :

Le iscrizioni si aprono alle 13.30, mentre il lancio della porta è previsto per le 14.00. Rinfreschi e cibo disponibili in loco.

Espanol :

La inscripción se abrirá a las 13.30 horas, y el lanzamiento de la meta tendrá lugar a las 14.00 horas. Refrescos y comida disponibles in situ.

