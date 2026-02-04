4ème tournoi national de jeu de dames Amilly
4ème tournoi national de jeu de dames Amilly dimanche 1 mars 2026.
391 Rue des Terres Blanches Amilly Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-01 09:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
2026-03-01
Venez participer au 4ème tournoi national de Jeu de Dames à Amilly. Présence d’un food truck.
Récompense 1 coupe au 3 premiers de chaque série et prime en fonction du montant des inscriptions et même montant dans chaque série, 1 coupe à la meilleure progression au capital point. 1 lot pour chaque participant. 15 .
391 Rue des Terres Blanches Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00
English :
4th national checkers tournament
