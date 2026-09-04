Informations pratiques

Tursac

4ème vide-grenier mécène

Ecole de Tursac Tursac Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 16:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Vous avez des objets dont vous souhaitez vous débarrasser ? Faites en don à l’école qui les revendra pour le compte de la coopérative scolaire lors de ce vide grenier !

10 octobre : réception des dons de 10h à 16h

11 octobre : vente de 9h à 17h

Vente au profit des élèves des écoles de Tursac .

Ecole de Tursac Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 97 76

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English : 4ème vide-grenier mécène

L’événement 4ème vide-grenier mécène Tursac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère