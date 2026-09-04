4ème vide-grenier mécène Tursac
samedi 10 octobre 2026 · Tursac
Informations pratiques
Tursac
4ème vide-grenier mécène
Ecole de Tursac Tursac Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 16:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
Vous avez des objets dont vous souhaitez vous débarrasser ? Faites en don à l’école qui les revendra pour le compte de la coopérative scolaire lors de ce vide grenier !
10 octobre : réception des dons de 10h à 16h
11 octobre : vente de 9h à 17h
Vente au profit des élèves des écoles de Tursac .
Ecole de Tursac Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 97 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 4ème vide-grenier mécène
L’événement 4ème vide-grenier mécène Tursac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère