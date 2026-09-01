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[4èmes rencontres de la Biodiversité] Dieppe

samedi 26 septembre 2026 · Dieppe

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Adresse
Divers lieux
Ville
76200 Dieppe
Département
Seine-Maritime
Tarif

Dieppe

[4èmes rencontres de la Biodiversité]

Divers lieux Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-26
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-09-26

Du 26 septembre au 4 octobre 2026, les Rencontres de la Biodiversité reviennent pour une 4ᵉ édition avec plusieurs animations pour découvrir autrement la richesse des espaces naturels du territoire.

Samedi 26 septembre – de 19h à 21h
Spectacle immersif « Griffes et Crocs »
Une expérience immersive au cœur de la forêt d’Arques.
️ Réservation directement auprès de la troupe.

Dimanche 27 septembre – de 14h à 16h
Découverte du Cap d’Ailly
Une sortie pour partir à la découverte de cet espace naturel remarquable.
️ Sur réservation au 02 32 14 40 60

Dimanche 4 octobre – de 14h à 16h
Les fruits d’automne
Une animation en forêt d’Arques consacrée aux fruits que nous offre la nature à cette période de l’année.
️ Sur réservation au 02 32 14 40 60   .

Divers lieux Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 60  contact@dieppetourisme.com

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English : [4èmes rencontres de la Biodiversité]

L’événement [4èmes rencontres de la Biodiversité] Dieppe a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

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