[4èmes rencontres de la Biodiversité] Dieppe
samedi 26 septembre 2026 · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[4èmes rencontres de la Biodiversité]
Divers lieux Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-26
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-09-26
Du 26 septembre au 4 octobre 2026, les Rencontres de la Biodiversité reviennent pour une 4ᵉ édition avec plusieurs animations pour découvrir autrement la richesse des espaces naturels du territoire.
Samedi 26 septembre – de 19h à 21h
Spectacle immersif « Griffes et Crocs »
Une expérience immersive au cœur de la forêt d’Arques.
️ Réservation directement auprès de la troupe.
Dimanche 27 septembre – de 14h à 16h
Découverte du Cap d’Ailly
Une sortie pour partir à la découverte de cet espace naturel remarquable.
️ Sur réservation au 02 32 14 40 60
Dimanche 4 octobre – de 14h à 16h
Les fruits d’automne
Une animation en forêt d’Arques consacrée aux fruits que nous offre la nature à cette période de l’année.
️ Sur réservation au 02 32 14 40 60 .
Divers lieux Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 60 contact@dieppetourisme.com
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English : [4èmes rencontres de la Biodiversité]
L’événement [4èmes rencontres de la Biodiversité] Dieppe a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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