Informations pratiques

Dieppe

[4èmes rencontres de la Biodiversité]

Divers lieux Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-26

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-26

Du 26 septembre au 4 octobre 2026, les Rencontres de la Biodiversité reviennent pour une 4ᵉ édition avec plusieurs animations pour découvrir autrement la richesse des espaces naturels du territoire.

Samedi 26 septembre – de 19h à 21h

Spectacle immersif « Griffes et Crocs »

Une expérience immersive au cœur de la forêt d’Arques.

️ Réservation directement auprès de la troupe.

Dimanche 27 septembre – de 14h à 16h

Découverte du Cap d’Ailly

Une sortie pour partir à la découverte de cet espace naturel remarquable.

️ Sur réservation au 02 32 14 40 60

Dimanche 4 octobre – de 14h à 16h

Les fruits d’automne

Une animation en forêt d’Arques consacrée aux fruits que nous offre la nature à cette période de l’année.

️ Sur réservation au 02 32 14 40 60 .

Divers lieux Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 60 contact@dieppetourisme.com

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English : [4èmes rencontres de la Biodiversité]

L’événement [4èmes rencontres de la Biodiversité] Dieppe a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie