4es Assises de la biodiversité Les haies bocagères mises à l’honneur La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin

Organisées par la Ville de Cherbourg-en-Cotentin et ouvertes à tous, les Assises de la biodiversité sont de retour cette année et auront pour thématique les haies bocagères, un marqueur remarquable de notre territoire. Rendez-vous au centre social La Mosaïque, pour échanger avec des spécialistes et partir à la découverte des haies de l’échoVallée. Les inscriptions sont ouvertes et obligatoires !

UN PROGRAMME ET UNE THÉMATIQUE CENTRALE.

Trait d’union entre la ville et la campagne, la haie bocagère est un marqueur remarquable de notre territoire. Elle sert à délimiter, à protéger du vent et des intempéries, et de corridor biologique. La faune sauvage y trouve des abris et des refuges saisonniers, des lieux de nidification, des ressources alimentaires.

Samedi 4 octobre, de 14h à 18h, au centre social La Mosaïque, associations concernées et particuliers curieux pourront, durant cet après-midi, assister à des interventions de spécialistes et échanger sur des thèmes variés autour de cette thématique. La rencontre débutera par une conférence introductive sur l’évolution du bocage dans le Cotentin et sur l’importance des haies, animée par des agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) ainsi qu’une technicienne bocage de l’Agglomération du Cotentin. Elle sera suivie, comme chaque année, par des ateliers et des tables rondes d’environ 45 minutes avec ces spécialistes, afin de définir avec les citoyens des actions concrètes de gestion et de protection pour préserver et renforcer les haies à Cherbourg-en-Cotentin.

Après la restitution des ateliers, ponctuée de quelques conseils des intervenants et d’une pause-goûter, l’après-midi s’achèvera par une sortie découverte des haies de l’échoVallée — un espace naturel situé à proximité du centre social La Mosaïque — encadrée par les agents municipaux de la Maison de l’éducation à l’environnement et au développement durable (MEEDD).

INFOS PRATIQUES.

Gratuit, ouvert à tous Inscription obligatoire jusqu’au 24 septembre inclus, dernier délai.

Bulletin d’inscription à retrouver sur le site de la Ville https://www.cherbourg.fr/agendas-et-actus/actualites/actualite/inscrivez-vous-aux-4e-assises-de-la-biodiversite-les-haies-bocageres-a-lhonneur/

Renseignement 02 33 22 22 16 / maison.littoral.50110@cherbourg.fr .

La Glacerie Centre social La Mosaïque Cherbourg-en-Cotentin 50470 Manche Normandie +33 2 33 22 22 16 maison.littoral.50110@cherbourg.fr

