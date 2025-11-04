4H de cours de théâtre (13-17 ans) Je joue des scènes !! Espace Bauchat Paris

Sous la direction de mon coach…

J’habite un rôle, je travaille l’interprétation en m’appropriant le texte, je vis pleinement ma scène dans une belle mise en espace.

Je partage toute cette belle expérience avec des ados de mon âge aussi passionnés que moi !

Déroulement du stage Théâtre (4h) :

jeux pour faire connaissance avec mes partenaires d’un jour !

Échauffement de ma voix et de mon corps

Exercices et improvisations pour rentrer dans mon rôle.

Je découvre ma scène par un travail à la table (sens) / interprétation

La scène prend vie dans une mise en espace.

Avec mes partenaires,

Je répète mes déplacements

Et…

Je mémorise mon texte.

On débrief tous ensemble

Je repars avec ma vidéo

Je participe comme un comédien à l’élaboration du travail de scènes que je vais jouer avec mes partenaires d’un jour !

Le samedi 20 décembre 2025

de 14h00 à 18h00

payant

65 € réservation obligatoire au moins 48H avant la date du cours.

Places limitées à 12 participants

Public jeunes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 17 ans.

Espace Bauchat 22 rue du Sergent Bauchat 75012 Paris

https://www.ecoleparismarais.net/stage-et-cours-%C3%A0-la-carte-ados +33148040557 contact@ecoleparismarais-infos.net https://www.facebook.com/ecoleparismarais.officiel https://www.facebook.com/ecoleparismarais.officiel