4L comedy club Cartelègue

Le 4L café vous propose la 3e édition du 4L comedy club.

Du stand up et du rire qui arrivent tout droit de Bordeaux.

Food truck Sézam & Rozell à partir de 19h (pensez à commander !). .

Salle des Fêtes Cartelègue 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 81 75 83 cafecartelegue@gmail.com

