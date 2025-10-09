4th Edition of the TOR de France Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul Nice

4th Edition of the TOR de France Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul Nice jeudi 9 octobre 2025.

Alpes-Maritimes

4th Edition of the TOR de France Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul 29 boulevard Franck Pilatte Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-09

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-09

La voie Target Of Rapamycin (TOR) joue un rôle conservé au cours de l’évolution dans le contrôle de la croissance, du métabolisme, de la réponse au stress, de la survie et du vieillissement.

.

Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul 29 boulevard Franck Pilatte

Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : 4th Edition of the TOR de France

Target Of Rapamycin (TOR) pathway has an evolutionary conserved role in the control of growth, metabolism, stress response, survival and ageing.

German : 4th Edition of the TOR de France

Der Target Of Rapamycin (TOR)-Weg spielt im Laufe der Evolution eine konservierte Rolle bei der Kontrolle von Wachstum, Stoffwechsel, Stressreaktion, Überleben und Alterung.

Italiano : 4th Edition of the TOR de France

La via Target Of Rapamycin (TOR) svolge un ruolo evolutivamente conservato nel controllo della crescita, del metabolismo, della risposta allo stress, della sopravvivenza e dell’invecchiamento.

Espanol : 4th Edition of the TOR de France

La vía diana de la rapamicina (TOR) desempeña un papel evolutivamente conservado en el control del crecimiento, el metabolismo, la respuesta al estrés, la supervivencia y el envejecimiento.

L’événement 4th Edition of the TOR de France Nice a été mis à jour le 2025-02-17 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur