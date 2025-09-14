5ᵉ Bric à Brac d’Ouarville Ouarville

5ᵉ Bric à Brac d’Ouarville

Ouarville Eure-et-Loir

Grande journée brocante et bonne humeur à Ouarville !

Chinez, troquez, dénichez la perle rare parmi des dizaines de stands de particuliers et d’artisans. L’ambiance se veut familiale et conviviale, rythmée par des animations tout au long de la journée. Entre deux trouvailles, faites une pause à la buvette et régalez-vous à la restauration sur place. Les enfants profiteront des structures gonflables, tandis que curieux et passionnés admireront l’exposition de véhicules anciens. Un forum des associations permettra aussi de rencontrer les acteurs locaux et de découvrir leurs activités. Inscriptions/réservations par mail ou téléphone. .

Ouarville 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire bricabrac.ouarville@gmail.com

English :

A great day of flea markets and good cheer in Ouarville!

German :

Großer Flohmarkttag und gute Laune in Ouarville!

Italiano :

Una grande giornata di mercatini dell’usato e di buon umore a Ouarville!

Espanol :

¡Un gran día de mercadillos y buen humor en Ouarville!

