5ᵉ Congrès Mondial du L.I.F.E-System Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul Nice
5ᵉ Congrès Mondial du L.I.F.E-System Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul Nice samedi 25 octobre 2025.
5ᵉ Congrès Mondial du L.I.F.E-System
Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul 29 boulevard Franck Pilatte Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-25
Cet événement international réunit chaque année plus de 250 professionnels venus d’Europe, d’Amérique et d’Asie autour de la biorésonance, du biofeedback et des nouvelles technologies du bien-être.
.
Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul 29 boulevard Franck Pilatte Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Every year, this international event brings together more than 250 professionals from Europe, America and Asia to discuss bioresonance, biofeedback and new technologies for well-being.
German :
Diese internationale Veranstaltung bringt jedes Jahr mehr als 250 Fachleute aus Europa, Amerika und Asien zusammen, die sich mit Bioresonanz, Biofeedback und neuen Technologien für das Wohlbefinden beschäftigen.
Italiano :
Ogni anno, questo evento internazionale riunisce più di 250 professionisti provenienti da Europa, America e Asia per discutere di biorisonanza, biofeedback e nuove tecnologie per il benessere.
Espanol :
Este acontecimiento internacional reúne cada año a más de 250 profesionales de Europa, América y Asia para debatir sobre biorresonancia, biorretroalimentación y nuevas tecnologías del bienestar.
L’événement 5ᵉ Congrès Mondial du L.I.F.E-System Nice a été mis à jour le 2025-08-07 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur