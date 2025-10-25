5ᵉ Congrès Mondial du L.I.F.E-System Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul Nice

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-26

Cet événement international réunit chaque année plus de 250 professionnels venus d’Europe, d’Amérique et d’Asie autour de la biorésonance, du biofeedback et des nouvelles technologies du bien-être.

English :

Every year, this international event brings together more than 250 professionals from Europe, America and Asia to discuss bioresonance, biofeedback and new technologies for well-being.

German :

Diese internationale Veranstaltung bringt jedes Jahr mehr als 250 Fachleute aus Europa, Amerika und Asien zusammen, die sich mit Bioresonanz, Biofeedback und neuen Technologien für das Wohlbefinden beschäftigen.

Italiano :

Ogni anno, questo evento internazionale riunisce più di 250 professionisti provenienti da Europa, America e Asia per discutere di biorisonanza, biofeedback e nuove tecnologie per il benessere.

Espanol :

Este acontecimiento internacional reúne cada año a más de 250 profesionales de Europa, América y Asia para debatir sobre biorresonancia, biorretroalimentación y nuevas tecnologías del bienestar.

L’événement 5ᵉ Congrès Mondial du L.I.F.E-System Nice a été mis à jour le 2025-08-07 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur