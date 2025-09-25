5ᵉ édition du Congrès Addictologie et Actualités Hôtel Novotel Nice Aéroport Arénas Nice

5ᵉ édition du Congrès Addictologie et Actualités Quoi de neuf en 2025 ?

les 25 et 26 septembre 2025

Hôtel Novotel Nice Aéroport Arénas 455 promenade des Anglais

Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : 5ᵉ édition du Congrès Addictologie et Actualités

5ᵉ edition of the Addictology and News Congress: What’s new in 2025?

25 and 26 September 2025

German : 5ᵉ édition du Congrès Addictologie et Actualités

5. Ausgabe des Kongresses Addictology and News: What’s New in 2025?

am 25. und 26. September 2025

Italiano : 5ᵉ édition du Congrès Addictologie et Actualités

5a edizione della conferenza Addictology and News: quali novità nel 2025?

25 e 26 settembre 2025

Espanol : 5ᵉ édition du Congrès Addictologie et Actualités

5ª edición de la conferencia Addictology and News: ¿Qué hay de nuevo en 2025?

25 y 26 de septiembre de 2025

