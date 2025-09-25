5ᵉ édition du Congrès Addictologie et Actualités Hôtel Novotel Nice Aéroport Arénas Nice
Alpes-Maritimes
5ᵉ édition du Congrès Addictologie et Actualités Quoi de neuf en 2025 ?
les 25 et 26 septembre 2025
Hôtel Novotel Nice Aéroport Arénas 455 promenade des Anglais
Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
English : 5ᵉ édition du Congrès Addictologie et Actualités
5ᵉ edition of the Addictology and News Congress: What’s new in 2025?
25 and 26 September 2025
German : 5ᵉ édition du Congrès Addictologie et Actualités
5. Ausgabe des Kongresses Addictology and News: What’s New in 2025?
am 25. und 26. September 2025
Italiano : 5ᵉ édition du Congrès Addictologie et Actualités
5a edizione della conferenza Addictology and News: quali novità nel 2025?
25 e 26 settembre 2025
Espanol : 5ᵉ édition du Congrès Addictologie et Actualités
5ª edición de la conferencia Addictology and News: ¿Qué hay de nuevo en 2025?
25 y 26 de septiembre de 2025
