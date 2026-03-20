5ᵉ FESTIVAL COSMOZIK

Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-27

Le Festival Cosmozik revient pour sa 5ᵉ édition au Chapiteau des Arènes de Boujan-sur-Libron, proposant deux journées de musique ouverte à tous, mêlant différents styles et ambiances.

Le vendredi soir, à partir de 19h30, place à la soirée Cosmo-Rock, où des groupes locaux vous entraînent dans une ambiance rock conviviale dès les premières notes.

Le samedi, dès 17h00, la soirée Multi-zik invite à découvrir une programmation musicale variée qui peut inclure blues, jazz, folk, pop, électro ou autres styles un espace de fête pour tous les amateurs de musique.

L’entrée est libre, et tout est prévu pour un moment festif buvette, foodtrucks et restauration sont sur place.

Ce festival souhaite mettre en lumière la scène locale et créer un rendez-vous culturel généreux et accessible .

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40

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English : 5ᵉ FESTIVAL COSMOZIK

The Cosmozik Festival returns for its 5? edition at the Chapiteau des Arènes in Boujan-sur-Libron, offering two days of music open to all, mixing different styles and moods.

L’événement 5ᵉ FESTIVAL COSMOZIK Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 ADT34