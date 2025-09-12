5 & 10 km de Norville Norville

5 & 10 km de Norville

Norville Seine-Maritime

Début : 2025-09-12 19:00:00

Course de 10km, course 5km et randonnée de 6km à Norville à partir de 19h.

Inscription sur place possible moyennant un supplément. .

Norville 76330 Seine-Maritime Normandie asnorvillecourseapied76330@orange.fr

