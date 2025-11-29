5-15 Fone Film Festival L’Eden Eymet
L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Venez découvrir les courts-métrages réalisés (entièrement sur smartphone) par des talentueux amateurs habitants de notre communauté ! Et après la présentation, restez échanger et partager autour d’une auberge espagnole. .
L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine eymetenfete@gmail.com
