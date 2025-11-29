5-15 Fone Film Festival L’Eden Eymet

5-15 Fone Film Festival

L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Venez découvrir les courts-métrages réalisés (entièrement sur smartphone) par des talentueux amateurs habitants de notre communauté ! Et après la présentation, restez échanger et partager autour d’une auberge espagnole. .

L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine eymetenfete@gmail.com

