Cinq ans d’enquêtes, ça se fête ! Nous vous donnons rendez-vous le 28 juin à Run Ar Puns, pour une grande journée de débats et de musique autour de l’équipe de Splann ! .

Dédicace d’Inès Léraud 10h 12h À la librairie la Maison qui Pousse à Châteaulin.

Dès 14 h, en présence notamment de nos cofondatrices Inès Léraud et de Morgan Large, nous échangerons sur la fabrique du journalisme, en Bretagne et ailleurs. Des invités nous rejoindront, grâce à la librairie La Maison qui pousse.

Le soir, à partir de 20 h, la chorale des Rouges gorges, T. A. N., le duo Large/Dabo, Baliskis, Leved’Tatañ et Ducasse se succéderont sur scène.

Pensez à réserver votre billet .

Lieu-dit Run Ar Puns

Châteaulin 29150 Finistère Bretagne

