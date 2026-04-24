Deauville

5 ans des Franciscaines Kararocké

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:00:00

fin : 2026-07-11 23:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Après s’être échauffé la voix avec les chorales du territoire, il est temps d’occuper la scène et de se glisser dans la peau d’une star le temps d’une chanson avec le karaoké géant de Nicolas Ullmann.

Après s’être échauffé la voix avec les chorales du territoire, il est temps d’occuper la scène et de se glisser dans la peau d’une star le temps d’une chanson avec le karaoké géant de Nicolas Ullmann.

Comédien et icône des nuits parisiennes, Nicolas Ullmann a créé ce format unique de karaoké avec plus de 400 titres du répertoire joués sur scène par des musiciens live et chantés par toutes celles et ceux qui souhaitent faire l’expérience de la scène, le temps d’une soirée et d’une chanson de leur choix. Après La Villette, dans le cadre de la programmation culturelle des Jeux paralympiques 2024, et de nombreuses dates dans de grands festivals, c’est aux Franciscaines que le Kararocké fait escale pour une soirée festive où chacun trouvera sans aucun doute sa chanson préférée à chanter seul ou en groupe. Cerise sur le gâteau, le passage du public sur scène sera immortalisé sur un vinyle 45 tours gravé par Discomaton. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : 5 ans des Franciscaines Kararocké

After warming up with the local choirs, it’s time to take to the stage and slip into the shoes of a star for a song with Nicolas Ullmann’s giant karaoke.

L’événement 5 ans des Franciscaines Kararocké Deauville a été mis à jour le 2026-04-24 par OT SPL Deauville