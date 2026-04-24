5 ans des Franciscaines Tous en choeur Deauville
5 ans des Franciscaines Tous en choeur Deauville mercredi 8 juillet 2026.
Deauville
5 ans des Franciscaines Tous en choeur
Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Depuis 1912, Deauville accorde une place de choix à la chanson. Nombreux sont les chanteurs, compositeurs et auteurs à y avoir foulé les Planches, de Mistinguett à Juliette Gréco en passant par Pierre Delanoë et Eddy Marnay dont Les Franciscaines possède un fonds remarquable de documents originaux.
Depuis 1912, Deauville accorde une place de choix à la chanson. Nombreux sont les chanteurs, compositeurs et auteurs à y avoir foulé les Planches, de Mistinguett à Juliette Gréco en passant par Pierre Delanoë et Eddy Marnay dont Les Franciscaines possède un fonds remarquable de documents originaux.
Pour rendre hommage à cette histoire et célébrer 5 ans en chansons, quatre chorales du territoire ouvrent leur chœur pour partager la joie de chanter ensemble. Du mercredi au samedi, chacun est invité à rejoindre la chorale de son choix. On s’initie au chant, on apprend à placer sa voix et à chanter en harmonie ou en polyphonie sur un répertoire renouvelé d’un jour à l’autre. Puis, une fois entraînés, rendez-vous pour une représentation en public avec le chœur de son choix dans le Cloître. Le samedi, en préambule du Karaoké géant de Nicolas Ullmann, toutes les chorales s’unissent pour former un chœur vibrant et chanter à l’unisson les chansons apprises.
Mercredi 8 juillet Gospel Together Chorale de Lisieux
Gospel, Soul, R&B
Jeudi 9 juillet Kol Haneshama Chorale itinérante en Normandie
Chants hébraïques
Vendredi 10 juillet Fasilacroquer chœur fondant Chorale de Cabourg
Variété & Gospel
Samedi 11 juillet Association Art et Savoirs Chorale d’Houlgate
Variété
Atelier choral de 10h30 à 12h30 et de 14h à 15h
Concert à 16h .
Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20
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English : 5 ans des Franciscaines Tous en choeur
Since 1912, Deauville has had a special place for song. Many singers, composers and songwriters have performed here, from Mistinguett and Juliette Gréco to Pierre Delanoë and Eddy Marnay, whose collection of original documents at Les Franciscaines is remarkable.
L’événement 5 ans des Franciscaines Tous en choeur Deauville a été mis à jour le 2026-04-24 par OT SPL Deauville
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