Venez profiter des 5 ans des Perturbés à St Pierre du Mont (Salle du temps libre 110 Rue George Sand)

Musique et Food truck de 14h à 01h du matin.

14h Après midi musicale gratuite

20h soirée concert

Entrée libre l’après midi, le paiement est uniquement valable pour la soirée.

Artistes Men in Brass, The Fuego Bollocks, Three Pieces of Trash, Los Divinos, Les Perturbés et Kamino.

Tarif prévente 5€

Tarif sur place 7€ .

Salle du temps libre 110, Rue George Sand

Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 61 40 74

