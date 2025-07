5 ans du Bateau Mapping géant Tours

5 ans du Bateau Mapping géant Tours jeudi 9 octobre 2025.

5 ans du Bateau Mapping géant

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Début : 2025-10-09 20:00:00

fin : 2025-10-09 23:30:00

2025-10-09

Pour fêter avec vous ses 5 ans d’existence, le Bateau Ivre s’associe pour le 2ème fois avec Ciné Off et l’Astronef pour vous donner un nouvel écrin grâce à un mapping participatif !

Embarquons nous nombreux·ses dans nos plus beaux habits de lumière à en éclairer le dancefloor…

Pendant ce temps, à l’intérieur, une surprise party fuse en des performances de DJs qui se relayent toutes les heures sur des airs extatiques et enflamment les 5 ans de programmation de cette salle qui revit grâce à nous rassemblés… pour se fêter dignement nos 5 ans d’existence !

English :

To celebrate its 5th anniversary with you, the Bateau Ivre is teaming up for the 2nd time with Ciné Off and the Astronef to give you a new showcase with participatory mapping!

Let’s all get on board in our best lighting gear to light up the dancefloor…

German :

Um mit Ihnen sein 5-jähriges Bestehen zu feiern, hat sich das Bateau Ivre zum zweiten Mal mit Ciné Off und dem Astronef zusammengetan, um Ihnen mit einem partizipativen Mapping ein neues Gewand zu verleihen!

Lassen Sie uns in unseren schönsten Lichtkleidern den Dancefloor beleuchten!

Italiano :

Per festeggiare con voi il suo 5° anniversario, il Bateau Ivre si allea per la seconda volta con Ciné Off e l’Astronef per offrirvi un nuovo scenario con un mapping partecipativo!

Saliamo tutti a bordo con i nostri abiti migliori per illuminare la pista da ballo…

Espanol :

Para celebrar contigo su 5º aniversario, el Bateau Ivre se asocia por 2ª vez con Ciné Off y el Astronef para ofrecerte un nuevo escenario con un mapping participativo

Subamos todos a bordo con nuestras mejores galas para iluminar la pista de baile…

L’événement 5 ans du Bateau Mapping géant Tours a été mis à jour le 2025-07-25 par ADT 37