5° Convention du Disque de Marguerittes Nîmes Nîmes

5° Convention du Disque de Marguerittes Nîmes Nîmes dimanche 14 septembre 2025.

5° Convention du Disque de Marguerittes Nîmes Nîmes Dimanche 14 septembre, 10h00 Entrée Gratuite

Dimanche 14 septembre, de 10h à 18h, profitez de l’été indien pour venir flâner dans les allées bien achalandées de la 5° Convention du disque de Nîmes-Marguerittes.

5° Convention du disque de

Nîmes-Marguerittes

Dimanche 14 Septembre 2025

De 10h00 à 18h00

Salle Polyvalente de Peyrouse, Espace Louis Picard, Rue Marcel Bonnafoux, 30320 Marguerittes

Entrée Gratuite

Dimanche 14 septembre, de 10h à 18h, profitez de l’été indien pour venir flâner dans les allées bien achalandées de la 5° Convention du disque de Nîmes-Marguerittes. Situé à deux pas de la sortie d’Autoroute Nîmes-Est/Courbessac, à 15 minutes de centre-ville de Nîmes, l’Espace Louis Picard accueille les passionnés de culture musicale sous toutes ses formes.

Au menu, des dizaines de milliers de 45T, 33T, CD, DVD, accessoires et produits dérivés présentés par de nombreux exposants, professionnels, particuliers et associatifs dans une ambiance familiale.

Rock, pop, punk, metal, soul, funk, hip hop, world, jazz, electro… tous les courants musicaux seront représentés.

DJs et playlists assureront l’ambiance sonore tout en quiétude.

Sur place, vous pourrez profiter d’une petite restauration et vous délecter des délicieuses bières bio artisanales de la Brasserie Artisanale Arlésienne.

Entrée Gratuite.

Parking gratuit sur place.

Évènement Facebook : [https://www.facebook.com/events/688225563881167/](https://www.facebook.com/events/688225563881167/)

Informations et inscriptions : [admin@kickingmusic.fr](mailto:admin@kickingmusic.fr) ou 06 15 96 79 54

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-14T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-14T18:00:00.000+02:00

1

conventions@kickingmusic.fr

Nîmes Nîmes Nîmes Gard